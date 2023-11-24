Россиянка стала инвалидом из-за неправильно назначенной гормональной терапии.

В Севастополе местная жительница стала инвалидом без зубов по причине неправильно назначенной гормональной терапии. Об этом сообщает Telegram-канал Mash на волне.

По данным источника, россиянка страдала псориатическим артритом, лечением которого она долгое время занималась в Краснодаре. Добившись ремиссии, женщина стала посещать больницу в Севастополе, где медики без какой-либо поддерживающей терапии выписали ей гормоны. Пациентка стала принимать их, однако вскоре получила передоз, а ее состояние ухудшилось.

В результате россиянка получила инвалидность второй группы, лишилась зубов и стала передвигаться на коляске из-за хрупкости костей. Препараты пострадавшей отменили, однако сейчас медики не знают, как продолжать лечение, поскольку к артриту добавились другие диагнозы.

В настоящий момент женщина пытается добиться возбуждения уголовного дела в отношении безответственных врачей.

Ранее стало известно, что в Санкт-Петербурге местный житель напал в метро на детей-инвалидов.