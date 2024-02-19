В Сургуте две подруги из мести убили мужчину зарядкой от телефона

В Сургуте две женщины-подруги убили мужчину зарядкой от телефона. Сделали они это из мести. Предварительно, мотивом преступления стал конфликт на работе. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По данным источника, в ХМАО россиянки приехали из других регионов страны. Одна из Свердловской области, а другая – из Новосибирской. Обе медики по образованию. Известно, что уроженка Урала раньше работала в Департаменте здравоохранения ХМАО-ЮГРЫ, где и познакомилась с жертвой. Есть информация, что там между ними произошла ссора, из-за которой женщина и решилась на убийство.

Сговорившись с подругой, она спланировала расправу над экс-коллегой. Под видом гостей они отправились к нему домой, а, попав внутрь, напали на него. Сначала мужчину толкнули на пол, а затем стали душить зарядкой от телефона. Добили его подушкой.

После случившегося женщин задержали. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство группой лиц по предварительному сговору».

Ранее в Новосибирске женщина-дворник 12 лет скрывала труп в огороде.