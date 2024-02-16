В Новосибирске дворник 12 лет скрывала труп в огороде, а потом проговорилась подруге

В Новосибирске вынесли приговор в отношении дворника, которая убила бывшего зэка 12,5 лет назад и спрятала труп в огороде. Выяснилось, что мужчина трогал ее беременную дочь.

Подробности приводит сайт Kp.ru.

Убийство произошло в ночь на 6 ноября 2020 года. Женщина пришла на застолье к подруге в поселке Сузун. Там она встретила знакомого, он недавно вышел из тюрьмы. Бывший заключенный вскоре ушел, а затем и дворник. Когда она вернулась домой, то услышала крик дочери.

Позже 19-летняя девушка сообщила, что сильно пьяный мужчина зашел в комнату, а при попытке выгнать стал хватать за руки и трогать. Мать оттолкнула его и увела на кухню, где нанесла смертельный удар кухонным ножом.

Утром женщина отправилась к подруге и попросила помочь закопать труп. Та позвала на помощь двоих мужчин под предлогом, что нужно вырыть яму для туалета. В итоге труп мужчины завернули в ковер и закопали.

В мае 2023 года женщина во время застолья рассказала новой знакомой про закопанный труп. Та обратилась в полицию.

В итоге ее вызвали на допрос. Дворник признала вину. Суд назначил ей 8 лет лишения свободы. Было учтено, что бывший осужденный зашел в чужой дом и напугал беременную девушку.

Ранее сообщалось, что женщина распылила перцовый баллончик в лицо молодому человеку в подмосковной электричке. Ей не понравилось, что пассажир «не так» посмотрел.