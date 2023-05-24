В Сургуте девятиклассник добавил таблетки в жидкость для вейпа, закурил и умер во сне

В Сургуте подросток, решивший поэкспериментировать с жидкостью для вейпа, скончался во сне. Организм не выдержал после того, как девятиклассник добавил в смесь различные таблетки. Об этом сообщает Телеграм-канал Ural Mash.

По информации источника, школьник просто забавлялся. Он подумал, что будет весело попробовать покурить не специально предназначенный для этого раствор, а что-то собственного производства. В поисках ингредиентов он полез в аптечку и взял какие-то лекарственные препараты.

Утром после эксперимента родители мальчика зашли к нему в комнату и обнаружили, что он не дышит. Подросток после курения скончался во сне. Отмечается, что его мать знала о том, что у сына есть вейп, но предпочитала никак не влиять на его вредную привычку и не бороться с ней.

Ранее стало известно, что в больницу Нижневартовска доставили двухлетнего ребенка, сделавшего затяжку электронной сигаретой. Ее он случайно нашел дома. Медики выявили у мальчика сильнейшее отравление. Как подчеркнул заведующий отделом организации медицинской профилактики «Центра общественного здоровья и медицинской профилактики» в Нижневартовске Андрей Хмелев, химический состав вейпа намного опаснее для малышей, нежели даже обычные сигареты.