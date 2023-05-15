Двухлетний ребенок затянулся вейпом и попал в реанимацию

Вот уже несколько суток двухлетний житель города Нижневартовска находится в реанимационном отделении местной больницы.

По предварительным данным он нашел оставленную родителями электронную сигареты и сделал затяжку. Пары вейпа вызвали сильнейшее отравление, ребенка увезли из дома по скорой.

Местной отделение kp.ru пока не может получить от врачей сколько-нибудь определенной информации о состоянии малыша. Известно лишь, что он по-прежнему находится в реанимации.

Редакция связалась с заведующим отделом организации медицинской профилактики «Центра общественного здоровья и медицинской профилактики» в Нижневартовске Андреем Хмелевым.

Он подтвердил, что химический состав вейпа опасен для детского организма даже в большей степени, чем состав обычной сигареты. В электронных сигаретах присутствуют никотин, глицерин, пропиленгликоль, ацетальдегид, формальдегид и другие, провоцирующие образование злокачественных опухолей, вещества.

Например, пропиленгликоль используется при производстве бытовой химии. От этого страдают почки и головной мозг. Хмелев также напомнил, что ароматизатор вейпов обладает накопительным эффектом, пары проникают в легкие и повреждают их на клеточном уровне.