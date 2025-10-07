В сумму входят работы по ремонту и моральная компенсация: семья Цапка возместила ущерб за разрушенный дом

Семья главаря кущевской ОПГ полностью возместила ущерб за дом, разрушенный дочерью Сергея Цапка, передает Telegram-канал Baza. Девушка за рулем «Мерседеса» врезалась в постройку и пробила стену.

Авария произошла 27 сентября под Таганрогом. В иномарке находились два человека — дочь Цапка и молодой человек, который представлялся «сыном прокурора».

Жильцам поврежденного дома после ДТП пришлось жить без стены, электричества и газа. Мать девушки приезжала на место аварии и обещала возместить причиненный ущерб, однако потом она пропала.

В итоге, по информации журналистов, конфликт был исчерпан. Жильцам заплатили 2,5 млн рублей: в эту сумму входят и работы по ремонту здания, и компенсация морального вреда.

Ранее сообщалось, что член банды Цапков поставил себе виниры за 800 тысяч в СИЗО. К осужденному пожизненно Вове Беспределу специально приезжал стоматолог.