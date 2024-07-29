Специально приезжал стоматолог: член банды Цапков Вова Беспредел поставил себе виниры за 800 тысяч в СИЗО

Самый кровавый участник банды Цапков Вова Беспредел отбывает свой пожизненный срок с винирами за 800 тысяч рублей. Их осужденному поставил стоматолог ортопед, который специально приезжал ради этого в изолятор, передает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По данным СМИ, установка протезов проходила в печально известном ростовском СИЗО-1, где террористы брали заложников. За определенные деньги содержащиеся в неволе россияне могли позволить себе алкоголь, телефоны и телевизоры.

Что касается Вовы, то он находился в ростовском СИЗО-1, когда ему приходилось участвовать в судебных процессах. В это же время из Краснодара к уголовнику приезжал стоматолог. За 800 тысяч рублей он установил бандиту высококачественные виниры.

Однако в скором времени условия содержания участника банды Цапка могут сильно изменится. Так, решается вопрос об этапировании мужчины в колонию особого режима «Черный дельфин».

Ранее сообщалось, что террорист из «Крокуса» устроил стычку с сотрудником СИЗО. Почвой для этого послужил спор о религии.