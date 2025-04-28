Нашли в плавучем доме: в Гамбурге убили 58-летнюю писательницу Александру Фрелих

Начато расследование убийства популярной немецкой писательницы Александры Фрелих. Автора нашли мертвой в ее плавучем доме в Гамбурге.

Подробности сообщает The Guardian.

Появились доказательства, что на Фрелих напали. Дело по факту смерти передали в отдел по расследованию убийств.

По данным источников, писательницу застрелили. Следователи ищут свидетелей и изучают возможных подозреваемых: не исключено, что убийца был знаком с автором романов.

Тело Фрелих нашел сын. Предположительно, автор умерла между полуночью и 5:30 утра.

«После оценки следов и улик следственные органы пришли к выводу, что смерть женщины наступила в результате насилия», - говорится в публикации.

На место преступления выезжали водолазы. Звучали предположения, что после убийства оружие выбросили в реку.

Фрелих начинала карьеру на Украине, основала в Киеве женский журнал. Потом работала внештатным журналистом в Германии. В 2012 году вышел ее дебютный роман под названием «Моя русская свекровь и другие катастрофы». Известно, что автор была замужем за русским, а произведение основано на ее собственном опыте замужества. В 2016-м вышел роман «Смерть – это определенность», а в 2019-м – «Скелеты в шкафу».

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