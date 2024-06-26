В суде Астаны огласили решение по апелляционной жалобе Куандыка Бишимбаева

Суд в Астане рассмотрел апелляционную жалобу экс-министра Казахстана Куандыка Бишимбаева и оставил приговор без изменений. Напомним, он осужден на 24 года за убийство жены Салтанат.

О решении суда по апелляции сообщил Telegram-канал «Кровавая барыня».

Судебная коллегия постановила оставить приговор от 13 мая без изменений, а жалобы осужденных, адвокатов и защитников – без удовлетворения. Решение Специализированного межрайонного суда по уголовным делам осталось в силе.

При этом сторона защиты просила отменить приговор. Адвокаты пытались добиться передачи дела на новое рассмотрение.

Напомним, в 2023 году Бишимбаев нанес гражданское жене телесные повреждения, от которых та скончалась. Был заключен под стражу директор заведения, в котором умерла женщина. Судебный процесс проходил в открытом режиме. За убийство экс-министру назначили 24 года тюрьмы.

Ранее адвокат осужденного Ерлан Газымжанов заявлял о 20 нарушениях, которые, по его мнению, были допущены на суде.