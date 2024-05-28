«Привели к незаконности вердикта суда»: адвокат обжаловал приговор Бишимбаеву за убийство жены

Адвокат Куандыка Бишимбаева обжаловал приговор экс-министру Казахстана за убийство жены Салтанат. Напомним, что его приговорили к 24 годам тюрьмы, но защитник заявил о недовольствах этим. Его слова передает ИА «NewTimes.kz».

Так, защитник Бишимбаева Ерлан Газымжанов заявил о подаче апелляционной жалобы на приговор. Он рассказал, что сделал это через специальный сервис «Судебный кабинет». Он отметил, что в жалобе были указаны 20 процессуальных нарушений, которые, по мнению защиты, допустила судья в ходе судебного разбирательства.

«Эти нарушения, по нашему мнению, привели к незаконности вердикта суда присяжных и самого приговора. Сегодня я был в СИЗО, показал проект апелляционной жалобы своему подзащитному Куандыку, мы согласовали его, и окончательный вариант я отправил в суд», — заявил Ерлан Газымжанов.

СМИ также отмечали, что ранее адвокат Куандыка обращался к правоохранителям и жаловался на получение угроз. Ведется досудебное расследование.

Напомним, что приговор в отношении Бишимбаева был вынесен 13 мая в Астане. За заседанием наблюдали люди из разных стран, в том числе из России. Люди были в шоке от того, что расследование смерти молодой девушки Салтанат Нукеновой идет слишком долго. В итоге экс-министра признали виновным в истязании и убийстве своей супруги. А брата мужчины признали виновным в укрывательстве преступления. Он получил четыре года лишения свободы. Отмечается, что его защитники тоже направили апелляционную жалобу на приговор.

Ранее брат Нукеновой сообщил, что Бишимбаев избежал наказания за насмерть сбитого ребенка.