В Подмосковье педофил пытался изнасиловать девочку за кусок пиццы

В Мытищах 11-летняя девочка стала жертвой 60-летнего педофила, который сначала угостил ее пиццей, а затем похитил.

Неизвестный мужчина подловил возле магазина пятиклассницу и предложил ей пиццу. Он рассказал ей, что живет неподалеку и пригласил ее к себе в гости. Уже находясь рядом с многоэтажкой, преступник резко схватил школьницу и, игнорируя сопротивление с ее стороны, заволок в подъезд. Девочка пыталась кричать, но мужчина угрожал ей, что, если она не замолчит, он сбросит ее с 10-го этажа.

В квартире он угрозами заставил ребенка раздеться, после чего стал трогать ее и вытворять непристойности. Школьница не могла сопротивляться, так как боялась за свою жизнь.

К счастью, после этого педофил отпустил ее, и девочка со всех ног побежала домой, где рассказала обо всем произошедшем родителям, а те сообщили в полицию.

Вскоре преступник был задержан. Им оказался 60-летний мужчина, уже ранее судимый за изнасилование и насильственные действия сексуального характера.

Ранее стало известно, что в Великобритании мужчина написал заявление в полицию после того, как его пытался изнасиловать беженец из Украины, которого он у себя приютил.