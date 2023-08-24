В Ставропольском крае грузовик насмерть сбил трех детей на велосипедах во время тренировки

В Ставропольском крае грузовик насмерть задавил трех детей на велосипедах, об этом сообщает газета «Коммерсант» со ссылкой на пресс-службу ГИБДД региона.

По информации издания, трагедия произошла 23 августа, на 3-м км автодороги «Обход города Пятигорска». Из-за того, что 33-летний водитель грузовика не выдержал допустимую дистанцию, авто наехало на трех детей 11, 12 и 13 лет. Все они погибли от полученных травм.

Как сообщает ГИБДД, группа школьников была на велотренировке вместе с тренером. Однако она, по какой-то причине, ехала не на велосипеде, а в машине впереди колонны, сопровождая детей. Сейчас правоохранительные органы устанавливают степень ответственности водителя и тренера, а также все обстоятельства аварии.

Следственный комитет Ставропольского края возбудил уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 3 ст. 238 УК РФ).

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