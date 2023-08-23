Туристка из Пятигорска разбилась насмерть ради эффектного фото на краю водопада

Жительница Пятигорска погибла во время отпуска в Ингушетии. Ради эффектного селфи туристка забралась на водопад, но потеряла равновесия, не удержалась и упала. В результате несчастного случая женщина погибла, передает РЕН ТВ со ссылкой на заявление спасателей.

Трагедия произошла на Ляжгинском водопаде. Туристка 1961 года рождения во время похода решила сделать эффектное фото. В качестве места для съемки она выбрала опасный участок — край скалы. В процессе женщина не удержалась и рухнула с водопада. Она пролетела 30 метров вниз и разбилась насмерть.

Свидетелем трагичного случая стал местный житель. Он увидел, как участница похода сорвалась со скалы, и вызвал на место волонтерский поисково-спасательный отряд. Однако, несмотря на оперативное реагирование, женщина скончалась от полученных травм. Сейчас в районе гибели россиянки работают следователи. Им предстоит выяснять детали и обстоятельства случившегося.

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