В Ставропольском крае 70-летний мужчина приревновал жену и избил до смерти трубой

В Ставропольском крае ревнивец избил жену до смерти металлической трубой. После этого он умер.

Об этом сообщает РЕН ТВ.

По его информации, забившему жену трубой пенсионеру 70 лет, умершей 79. Преступление было совершено в селе Красное.

По данным источника, пенсионер приревновал супругу и ударил трубой по голове. Женщина скончалась на месте. Возбуждено уголовное дело.

Ранее певец Дмитрий Колдун рассказал, что никогда не давал жене повода для ревности и не был замечен в подобных историях. Артист может сутками не брать телефон, не писать жене. В это время он занят работой. Такие ситуации не вызывают у супруги Колдуна подозрений. Пара жената уже 13 лет.