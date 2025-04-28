«Могу сутки не брать телефон»: Дмитрий Колдун высказался о ревности жены к фанаткам

Дмитрий Колдун заявил, что может сутки не общаться с женой из-за работы. Об этом сообщает Леди Mail.

Певец Дмитрий Колдун в браке с супругой уже 13 лет. Артист признается — отношения между ними достигли полностью доверительного уровня. Поэтому, когда Колдун задерживается на работе, Виктория Хамицкая не донимает его звонками.

«Я никогда не давал повода жене ревновать и не был замечен в каких-либо компрометирующих историях, так что с чего ей волноваться? Я могу сутки не брать телефон и писать жене, что занят, но и это не вызовет у нее подозрений, потому что она понимает — я работаю», — объяснил он.

Артист добавил, что счастлив в браке с Викторией — он ценит доверие, которое сложилось в отношениях между супругами.

«Позволить себе мимолетную интрижку, чтобы разрушить все, что было нажито непосильным трудом, оно того не стоит», — заявил он.

Ранее мы писали о том, что Дмитрий Колдун немного стесняется своего возраста.