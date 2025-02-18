Приезжала к нему погостить: 72-летний дед растлил пятилетнюю внучку

Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело по факту насильственных действий сексуального характера в отношении девочки. В совершении преступления подозревается ее дедушка: внучка ездила к нему в гости из Челябинской области, передает Ura.ru.

По данным источника, никто не догадывался, что житель Екатеринбурга домогался свою внучку. Насильственные действия совершались в период с 2023 по 2024 год. Пенсионеру на тот момент было 71-72 года, а девочке — 6-7 лет.

О случившемся стало известно лишь недавно. Мама несовершеннолетней обратилась в полицию. Правоохранители занялись делом, но допросить пожилого мужчину не удалось, так как он психически болен. Ему избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде.

Ранее пожилых супругов из Венгрии обвинили в насилии над внучками. Дед развращал внучек в лесу, а бабушка носила младшую к нему в постель.