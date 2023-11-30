В США женщину в ресторане накормили салатом с человечиной

В США женщина случайно попробовала салат с человечиной в ресторане. Об этом сообщает NBC Connecticut.

По данным источника, ЧП произошло в одном из заведений сети Chopt в штате Нью-Йорк. Как призналась жительница Коннектикута, она ела салат, однако в какой-то момент осознала, что «жует фрагмент человеческого пальца, смешанного с салатом и превратившегося в его часть».

Уточняется, что оказавшийся в салате палец принадлежал менеджеру ресторана. Он случайно отрубил кончик указательного пальца, когда резал рукколу. После получения травмы мужчина был вынужден отправиться в больницу. Однако пока он отсутствовал, салат с попавшим туда пальцем, подали посетителю, которым и стала жительница Коннектикута.

Департамент здравоохранения округа Вестчестер оштрафовал заведении на 900 долларов, а пострадавшая подала судебный иск и запросила у Chopt денежную компенсацию. По ее словам, произошедшее стало для нее неожиданностью, нанеся ущерб ее когнитивным способностям. Она также уточнила, что после ЧП стала страдать от панических атак, мигрени, тошноты и прочих болей.

В настоящий момент разбирательство продолжается.

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