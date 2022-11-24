В США заключенная неожиданно родила в одиночной камере

В американской тюрьме округа Пьюласки, штат Арканзас, 21-летняя заключенная неожиданно родила ребенка, пока находилась в одиночной камере.

Кристилайн Аллен-Тейт попала за решетку после того, как плюнула в сотрудника скорой помощи, который задавал ей вопросы о происшествии. Также американка оказала сопротивление при задержании. Ей предъявили обвинения в нападении на сотрудника полиции при отягчающих обстоятельствах.

Из-за проявления чрезмерной агрессии к полицейским девушку поместили в одиночную камеру. В тюрьме беспокоились, что Кристилайн может навредить другим заключенным.

Сотрудница Наваски Коннорс проверяла камеры, когда заметила американку, сидящую на своей койке спиной к двери. Из-под ее одеяла что-то свисало. Это оказалась пуповина. Затем Коннорс смогла рассмотреть и ребенка, которого держала Аллен-Тейт. Она родила его в одиночестве.

Наваски вызвала медиков, и девушку с новорожденным срочно госпитализировали в больницу. На следующий день, убедившись, что с заключенной все в порядке, ее вернули обратно в тюрьму, а ребенка передали ее семье.

Произошедшее стало очень удивительным для всех, так как никто не подозревал, что Кристилайн была беременна. Заключенная не испытывала боли при родах, поэтому не позвала никого на помощь. Отмечается, что девушка боялась, что у нее могут отобрать ребенка.

Ранее мы рассказывали историю, произошедшую в тюрьме Великобритании. Сотрудница родила от заключенного, а после сама попала за решетку.