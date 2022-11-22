В Британии сотрудница мужской тюрьмы родила от заключенного и попала за решетку

Бывшая сотрудница мужской тюрьмы The Mount, находящейся в графстве Хартфордшир, забеременела от заключенного и после сама оказалась под арестом.

29-летнюю Коринн Редхед в 2021 году обвинили в должностном преступлении. Дело в том, что в телефоне одного из преступников Роберта О’Коннора, отбывающего девятилетний срок, нашли более 100 сообщений неприличного содержания. И все они были адресованы сотруднице тюрьмы Коринн, которая на тот момент находилась на шестом месяце беременности.

Началось расследование. Женщине пришлось предоставить свой телефон, и в нем нашли контакт О’Коннора, который был записан как «Мой малыш». Редхен арестовали, а уже через три месяца она родина сына.

Бывшая надзирательница до последнего отрицала свою вину. Подтверждением всех догадок правоохранительных органов стало свидетельство о рождении ребенка, в котором в графе «отец» было вписано имя Роберта О’Коннора.

Коринн Редхед приговорили к двум годам и одному месяцу лишения свободы за должностное преступление. В суде женщине сказали, что она была обязана доложить о своих отношениях с заключенным, после чего немедленно выйти из них.

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