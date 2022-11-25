В США врач-косметолог усыплял веселящим газом пациенток и насиловал их

В американском городе Нейплс, штат Флорида, 54-летнего врача обвинили в изнасиловании пациенток, пришедших к нему на косметические процедуры.

Жертвами Эрика Салаты стали две беззащитные женщины в возрасте 51 года и 73 лет. Сообщается, что врач накачал их веселящим газом якобы, чтобы справиться с болью во время процедур. Когда жертвы уже были одурманены, косметолог начинал прикасаться к их интимным местам.

По словам одной из женщин, Эрик Салата предлагал ей выпить текилы, чтобы расслабиться, но на тот момент она была уже практически без сознания. Когда пострадавшая пришла в себя, она увидела, что врач занимается с ней оральным сексом. Пораженная женщина после этого вновь отключилась.

Похожую историю поведала и 73-летняя пациентка Салаты. Она рассказала в полиции, что косметолог изнасиловал ее, пока действовал усыпляющий газ. Причем даже когда жертва очнулась, врач продолжал насильственные действия еще около 15 секунд.

Мужчина был задержан в тот же день, когда вторая пациентка подала на него заявление. Сообщается, что Салата содержал СПА-центр вместе со своей супругой, однако насиловал пациенток в отдельном личном кабинете.

Сейчас правоохранительные органы проверяют показания пострадавших и разбираются в произошедшем. Обвиняемого поместили под стражу с залогом в 200 тысяч долларов.

Ранее в Москве задержали серийного маньяка, насиловавшего уборщиц.