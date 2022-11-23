В Москве задержан серийный маньяк, насиловавший уборщиц

Преступника сдала полиции его последняя жертва.

В столице задержан серийный маньяк, насиловавший уборщиц и сотрудниц клининговых служб.

Извращенец находил своих жертв в Сети, вызывал их домой и долго насиловал.

Серию преступлений удалось прервать одной из потерпевших по имени Камилла.

Девушка рассказала, что прибыла из Казахстана недавно и в поисках подработки нашла одном из мессенджеров объявление, где требовалась уборка после ремонта в квартире.

Как только Камилла прибыла по указанному адресу, психопат затащил в квартиру и угрожая физической расправой, издевался над несчастной три часа.

После изнасилования преступник как ни в чем не бывало отпустил жертву. Спустя несколько часов полицейские разыскали насильника. Им оказался уроженец Узбекистана Сардор С.

Оказалось, что Камилла отнюдь не первая его жертва.