В США в 58 лет умер второй в мире пациент с пересаженным сердцем свиньи. Об этом сообщает Газета.Ru со ссылкой на пресс-службу медицинского центра Мэрилендского университета.

Умерший страдал от терминальной стадии сердечной недостаточности. Традиционная пересадка органа ему не подходила из-за сосудистых заболеваний и имеющихся осложнений. Мужчина согласился на пересадку сердца свиньи. После проведенной операции он прожил шесть недель.

Отмечается, что пациент стал вторым в мире, кому была проведена трансплантация сердца животного.

«С большой скорбью мы сообщаем о кончине 58-летнего пациента с неизлечимой болезнью сердца, которому была проведена вторая в мире генетически модифицированная трансплантация сердца свиньи», — заявили в пресс-службе медицинского центра.

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