В США убийца жены и детей получает фотографии голых поклонниц после выхода фильма Netflix

Крис Уоттс, отбывающий пять пожизненных сроков в тюрьме США, стал неожиданно популярен. Фанатки шлют ему свои обнаженные фото и любовные письма после выхода документального фильма Netflix «Американское убийство. Семья по соседству».

В 2018 году Уоттс совершил тройное убийство. Ради счастья с любовницей мужчина задушил жену и двоих детей. Причем дочерей ему пришлось душить дважды, так как после первой попытки девочки пришли в себя.

Но несмотря на жестокую расправу над семьей, убийце удалось избежать смертной казни. Крису Уоттсу назначили пять пожизненных сроков.

История американца вдохновила студию Netflix, и в 2020 году на сервисе вышел фильм, посвященный Уоттсу. После этого весь мир узнал об убийце, и Крис резко стал популярен.

После получения славы поклонницы со всего мира стали присылать преступнику письма. Прокуратура обнародовала десятки посланий от фанаток, которые доставляли Уоттсу. Девушки отправляли не только признания в любви, но и фотографии в бикини. По их мнению, эти снимки должны были скрасить пребывание убийцы в тюрьме.

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