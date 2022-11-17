В Подмосковье тесть встал на колени перед зятем, а после зарубил его топором

В Наро-Фоминском суде Московской области состоялось заседание по делу 58-летнего жителя поселка Селятино. Мужчина зарубил топором своего зятя и залил труп бетоном. Приговор, вынесенный обвиняемому, оказался необычно мягким. Возможно, на решение повлияла трагичная история, которая была рассказана гражданином.

Мужчина сообщил, что совершил преступление, потому что больше не мог терпеть зятя в своей семье. Выяснилось, что муж его дочери принимал наркотики и имел судимость. Он регулярно избивал жену и угрожал новорожденному сыну жестокой расправой с ножом. Однажды зять заявил даже, что вырежет всю семью и будет «прыгать на животе задыхающегося отца».

Не выдержав издевательств и угроз, дочь обвиняемого подала на развод и уехала в Краснодар. За это время бывший супруг выплатил ей алиментов на 500 рублей. Но даже эти деньги он потребовал назад, так как ему не хватало на сигареты.

В конце августа 2021 года экс-супруг дочери случайно встретился со своим бывшим тестем на улице. Между ними завязалась перепалка, в ходе которой 58-летнему мужчине даже пришлось встать на колени перед зятем и умолять, чтобы тот оставил его семью в покое. Поступок тестя его не убедил, и тогда бывший зэк схватился за топор.

Завязалась драка, в результате которой тесть зарубил бывшего зятя топором. Убийца сначала забрал собаку, что находила в гараже, и уехал подальше от места преступления. Но затем вернулся, вырыл яму и залил тело бетоном.

Долго хранить тайну у мужчины не вышло. Через несколько дней он сам явился в полицию и сознался в убийстве.

Суд учел все показания обвиняемого и назначил ему 21 месяц лишения свободы. Срок мужчина уже отбыл, находясь в СИЗО.

Ранее стало известно, что на свалке отходов в Адыгее был найден труп новорожденной девочки.