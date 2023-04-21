В США священник загрузил детскую порнографию через церковный Wi-Fi и попался

В США главный пастор одной из церквей округа Уильямсон попался на распространении детсткой порнографии. Мужчина воспользовался для своих целей церковным Wi-Fi, а соединение отследили сотрудники правоохранительных органов. Об этом сообщает издание WSMV.

Разбирательства по делу 50-летнего служителя начались еще в декабре 2022 года. Полицейские получили информацию о незаконных материалах от Национального центра по проблемам пропавших без вести и подвергающихся эксплуатации детей. В церкви пастора устроили обыск, однако его результаты в прессе не освещались.

После произошедшего священника уволили, а представители церкви заявили, что осуждают сексуальную распущенность в любом ее проявлении. Бывшему пастору предъявили обвинения по шести пунктам статьи о сексуальной эксплуатации несовершеннолетних. При этом, по предварительной информации следствия, среди жертв бывшего пастора нет детей из округа Уильямсон.

Ранее в Подмосковье педофил заманил к себе пятиклассницу при помощи ручных крыс. Он познакомился с девочкой на улице и предложил ей пойти к нему домой посмотреть на удивительных животных. А оказавшись в квартире, мужчина стал домогаться несовершеннолетнюю и раздевать ее.