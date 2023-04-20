В Подмосковье пятиклассница пришла посмотреть на ручных крыс, но попала в руки педофила

В Московской области задержали 54-летнего мужчину, которого подозревают в нападении на ученицу пятого класса. Девочка рассказала, что житель заманил ее к себе домой «ручными крысами». Об этом сообщает РЕН ТВ.

По данным источника, инцидент произошел в середине апреля. Житель Ивантеевки пригласил ничего не подозревающую девочку к себе домой и совратил. Пострадавшая рассказала, что днем 13 апреля пошла к речке и присела на лавочку у набережной. В какой-то момент к ней подошел мужчина, назвал свое имя – Александр и задавал ей различные вопросы. В ходе разговора он уговорил ее пойти в магазин за пивом.

Отмечается, что при выходе из магазина житель предложил пятикласснице пойти к нему домой – посмотреть на ручных крыс. Девочка согласилась и пошла за подозрительным человеком.

Когда они оказались в квартире, то педофил стал раздевать школьницу и домогаться нее. Пострадавшая оставалась дома у знакомого до утра 15 апреля. Мужчина позволил ей уйти, так как к нему якобы должна была приехать бывшая жена.

Девочка пришла домой и рассказала обо всем бабушке, которая ранее уже обратилась в полицию, чтобы разыскать ребенка. Выяснились детали встречи школьницы с педофилом.

Ранее мы писали о том, как 20-летняя тетя надругалась над племянником-пятиклассником. Инцидент произошел летом 2021 года, но только сейчас делу дали ход. Во время преступления ребенку было всего десять лет. Злоумышленницу уже задержали сотрудники полиции.