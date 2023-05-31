В США оставленный на три часа в машине младенец погиб, пока родители посещали церковь

В США, городе Палм-Бей, 11-месячный ребенок скончался в машине родителей. Мама с папой оставили его на три часа одного, а сами пошли в церковь. Об этом сообщает FOX News.

По информации источника, взрослые поехали на службу в храм, но по какой-то причине решили закрыть маленькую дочь в автомобиле, припаркованном на открытой местности под палящим солнцем. Они не возвращались около трех часов. За это время девочка потеряла сознание.

Прибывшие на место полицейские зафиксировали критическое состояние младенца. Его госпитализировали в ближайшую больницу, но спасти уже не удалось. Врачи констатировали смерть.

Сотрудники правоохранительных органов на данный момент выясняют все детали произошедшего. Обвинения родителям пока выдвинуты не были. Примечательно, что это уже шестой подобный случай в США за недавнее время.

Ранее в Красноярске скончалась четырехлетняя девочка после падения с дивана. Отмечается, что малышка получила серьезную травму, и ее состояние с каждым часом становилось все хуже. Врачи же отказывались от госпитализации, считая, что у нее обычный перелом. Однако, когда они определили септический шок у ребенка, было уже поздно.