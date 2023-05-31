В Красноярске 4-летняя девочка упала с дивана, сломала руку и умерла

В Красноярском крае четырехлетняя девочка попала в больницу после падения с дивана, но уже через некоторое время скончалась. Медики не смогли сразу определить, что у ребенка был септический шок. Об этом сообщили в пресс-службе регионального СК.

По информации ведомства, малышка проживала вместе с семьей в поселке Березовский. Будучи дома, она случайно упала и получила травму руки. Родители отметили, что у нее поднялась температура и в целом ухудшилось самочувствие. Чтобы помочь дочери, они обратились за помощью медиков, но в травмпункте им сказали, что ничего серьезного в организме маленькой пациентки не происходит.

После обследования врачи диагностировали перелом локтевого сустава, поэтому просто наложили гипс и отправили девочку домой. Однако ей становилось только хуже. Родители вновь обратились в больницу, но ее сотрудники отказались госпитализировать дошкольницу. И лишь спустя еще несколько часов медики обнаружили, что у ребенка не просто перелом, а септический шок.

К сожалению, пациентку уже спасти не удалось. Она скончалась. А СК Красноярского края возбудил уголовное дело по факту случившегося по статье «Причинение смерти по неосторожности».

Ранее в Орске 13-летний подросток попал в больницу с переломом шейного отдела позвоночника после купания в речке.