В США ограбили дом российской звезды НХЛ Евгения Малкина

У играющего в НХЛ российского хоккеиста Евгения Малкина январь начался с серьезных неурядиц — воры обнесли его дом в Питтсбурге, штат Пенсильвания.

По факту случившегося начато расследование. Отмечается, что проживает Малкин в элитном боро Sewickley Heights, где дома находятся под надежной охраной. Однако ни камеры видеонаблюдения, ни сигнализация не помогли — грабители зашли в дом через заднюю дверь, взломали сейф и похитили из него три чемпионских перстня хоккеиста за победы в розыгрыше кубка Стэнли.

Сперва об инциденте сообщили американские СМИ. После этого сам Малкин подтвердил достоверность этой информации:

«Новость об ограблении моего дома — не утка. Но подробности я вам сообщить пока не могу. Сейчас идет расследование», — рассказал он в беседе с «МАТЧ ТВ».

Ранее мы писали о том, что Малкин после шести лет брака расстался с ведущей Анной Кастеровой.