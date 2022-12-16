В США мужчина похитил беременную женщину и насиловал ее на протяжении трех недель

В США, в штате Мичиган, 36-летний Майкл Барахас похитил беременную женщину и удерживал ее в своем доме. Отмечается, что жертва была постоянно привязана к кровати и в течение трех недель подвергалась сексуальному насилию.

Встретилась американка с преступником в конце ноября. Родные выгнали ее из дома, и Барахас увидел ее идущей по дороге. Мужчина подъехал к ней на машине и предложил помощь. Девушке он показался приятным человеком, поэтому она решила согласиться. И это стало ее ошибкой. Расспросив про ее проблемы, извращенец привез новую знакомую к себе домой, где набросился на нее. Майкл привязал свою жертву к кровати и стал регулярно насиловать, игнорируя то, что она была беременна.

Но на этом Барахас не остановился. Позже он стал приглашать к себе домой других мужчин, которым предлагал за деньги надругаться над его секс-рабыней. Девушка трижды предпринимала попытки сбежать, но ее всегда ловили и вновь закрывали в доме. Также американка боялась, что преступник может ее убить. У Майкла были остро подпилены зубы, и он угрожал вцепиться ими в горло девушки, если она будет непослушной.

Спасти несчастную удалось благодаря ее будущему ребенку. В один из дней у нее возникли осложнения беременности, и ей потребовалась помощь врачей. Медики, осматривающие девушку, сразу поняли, что она находится в беде, и обратились в полицию. Вскоре в доме Майкла Барахаса был произведен обыск, после чего мужчина был арестован.

На сегодняшний день преступник находится в тюрьме. Ему предъявлены обвинения в торговле людьми, похищении, сексуальном насилии и хранении наркотиков. Расследование все еще продолжается, так как сообщники Барахаса все еще находятся на свободе.

Ранее в Москве мать сняла 14-летней дочери квартиру и заставила ее заниматься проституцией.