В Москве мать сняла 14-летней дочери квартиру для занятия проституцией

В Москве задержали 34-летнюю женщину за организацию проституции. Секс-услуги сутенерша заставляла оказывать 14-летнюю дочь.

Продажей тела несовершеннолетней девочки жительница столицы занялась еще в 2019 году. Она разместила фотографию подростка в Интернете и дала объявление о том, что ее дочь оказывает различного рода секс-услуги мужчинам за деньги.

Спрос среди извращенцев был, и бизнес шел в гору. Долгое время женщина лично организовывала встречи юной проститутки с клиентами в разных районах Москвы. А в 2022 году она решила снять отдельную квартиру, чтобы мужчины приезжали за сексом к дочери домой. Жилье располагалось на улице Усиевича. Там девочка продолжала по указанию матери оказывать интимные услуги вплоть до 12 декабря текущего года.

14 декабря сутенерша была задержана. Отмечается, что денег юная «жрица любви» не видела, так как все средства перечислялись на счет ее матери. Возбуждено уголовное дело за «вовлечение в занятие проституцией в отношении несовершеннолетнего» и «организацию занятия проституцией с использованием для занятия проституцией несовершеннолетних».

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