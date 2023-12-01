В США бездомная застрелила известного режиссера

В США застрелен режиссер и продюсер Майкл Лэтт. Об этом сообщает Los Angeles Times.

Уточняется, что убийство кинематографиста произошло 27 ноября в его доме в Лос-Анджелесе. По подозрению в убийстве правоохранители задержали 36-летнюю бездомную обитательницу города. Теперь по совокупности преступлений ей грозит пожизненный тюремный срок. Суд по делу назначили на 15 декабря.

Предполагается, что погибший мог знать свою убийцу. Точная причина произошедшего в настоящий момент неизвестна. Информацию о смерти Лэтта подтвердили его родственники.

Известно, что Майкл Лэтт является сыном Мишель Саттер, основателя Института Сандэнс, и кинопродюсера Дэвида Лэтта.

Ранее стало известно, что российскую модель и ее 15-летнюю дочь убили в Турции. Первым под подозрением оказался бывший муж убитой, гражданин Литвы. В настоящий момент мужчина находится в розыске.