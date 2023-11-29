Российскую модель и ее дочь застрелили в Турции, под подозрением бывший муж

Российскую модель и ее 15-летнюю дочь убили в Турции. Девушек застрелили, а после их тела перевезли в пригород Бодрума. В совершении преступления подозревают бывшего мужа манекенщицы. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По данным источника, родственники погибших забили тревогу, когда они перестали выходить на связь, а когда пришли к ним домой, то заметили следы крови. По камерам видеонаблюдения следователи определили, куда направился преступник и так вычислили местонахождение трупов. Они были на склоне у дороги к бухте Тавшанбурну в трех метрах друг от друга. Предварительно, их могли застрелить, завернуть в простыни и вывезти за город.

На данный момент подозреваемым проходит бывший муж модели – гражданин Литвы. От него у женщины есть маленький сын, однако его местонахождение сейчас неизвестно. Есть информация, что в 2017 году мужчина работал телохранителем у олигарха из Монако, которого позже обокрал. Поймали его тогда в московском аэропорту, но ему удалось сбежать из-под стражи.

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