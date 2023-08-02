В США бабушка убила годовалую внучку, оставив ее на 8 часов в раскаленной машине

В США скончалась годовая девочка, оставленная бабушкой в раскаленной машине. В закрытом автомобиле на солнце она провела восемь часов. Об этом сообщает CBS News.

По информации источника, в транспортном средстве 14-месячную малышку женщина оставила не специально. Утром она усадила внучку на заднее сидение и повезла в детский сад, однако по какой-то причине забыла завести ее в дошкольное заведение. После этого американка отправилась на работу, и все это время ребенок продолжал находиться внутри машины.

После завершения трудового дня 54-летняя бабушка решила забрать внучку из садика. Однако в этот момент резко осознала, что все эти часы она провела взаперти. На тот момент девочка уже была мертва. Ее доставили в больницу в надежде реанимировать, но врачи лишь констатировали смерть. Теперь полиция проводит проверку по факту произошедшего.

Ранее похожая смерть произошла в другом городе США - Палм-Бей. 11-месячный ребенок скончался в раскаленной машине, в которой его оставили родители для посещения церкви. Служба продлилась три часа, и за это время малышка успела потерять сознание. Медики не смогли ей помочь.