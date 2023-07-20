В США арестовали 18-летнюю девушку, которая пыталась нанять киллера для трехлетнего сына

В США 18-летняя девушка хотела заказать киллера для трехлетнего сына. Американку уже арестовали. Об этом сообщает CBS со ссылкой на полицию.

По версии следствия, Джасмин Паес из Майами пыталась заказать убийство для своего ребенка через интернет. Только вот сайт оказался ловушкой для наемщиков киллеров. Его владелец вышел на связь с девушкой и сказал ей прислать адрес и фотографию мальчика. После этого он обратился в полицию и предоставил всю информацию о Паес.

В свою очередь, стражи правопорядка отследили IP-адрес, с которого американка заходила на сайт, и подъехали к ее дому. Там они поговорили с бабушкой жертвы и увидели трехлетнего ребенка. Затем полицейские связались с девушкой, представившись наемниками. Позже ее арестовали.

Мотивы убийства пока не раскрываются. Однако следователи отмечают, что в истории браузера Паес так и хранится информация о входе на фейковый сайт для поиска киллеров.

Ранее мы писали, что в Барнауле парень разбил бутылку о голову девушки из-за отказа заниматься сексом.