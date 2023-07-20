В Барнауле молодой человек разбил бутылку о голову девушки из-за отказа в сексе

В Барнауле молодой человек в караоке предложил девушке интим, а после отказа разбил о ее голову бутылку. Первую помощь пострадавшей оказала подруга.

Подробности инцидента привел Telegram-канал Mash.

17 июля две девушки и парень отдыхали в караоке. В какой-то момент к ним подошел неизвестный, он намекнул на близость, а после отказа взял бутылку и разбил о голову посетительницы.

Затем злоумышленник пытался скрыться с места. До приезда полиции его удерживал парень.

Пострадавшая сообщила, что первую помощь ей оказала подруга. Охраны в караоке не было, а сотрудники заведения наблюдали за происходящим со стороны.

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