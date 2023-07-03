В США 31-летняя мать расстреляла 17-летнего сына из-за игровой приставки

В США 31-летняя жительница Атланты расстреляла своего 17-летнего сына. Мать несколько раз нажала на курок из-за игровой приставки. Об этом сообщает Fox 5 Atlanta.

По информации источника, женщина поссорилась со своим ребенком. Они не смогли никак договорить по поводу видеоигры. И тогда, разозлившись, американка схватилась за огнестрельное оружие и выпустила несколько пуль в юношу.

Полицейские прибыли на место преступления после полученного сообщения о стрельбе. Там они увидели подростка с многочисленными ранениями. Подозреваемую оперативно задержали и поместили под стражу. На данный момент она находится в тюрьме, и ей предъявлены обвинения в нападении с отягчающими обстоятельствами, а также безрассудном поведении и жестоком обращении с детьми.

Ранее в Москве 63-летний отец едва не убил сына из ружья в ходе скандала. Отмечалось, что конфликт произошел во время застолья, на котором члены семьи много выпивали. Сейчас неизвестно, в каком состоянии находится пострадавший, а его родитель задержан.