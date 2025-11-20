В Спасск-Дальнем толпа школьников избила подростка за донос на подругу о курении

В Приморье толпа школьников избила 15-летнего подростка, который рассказал родителям подруги о ее вредной привычке. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash.

Инцидент произошел в приморском городе Спасск-Дальний. Сообщается, что пострадавший подросток с семьей переехал туда три года назал и пошел учиться в среднюю школу номер 11. Однако он не смог влиться в коллектив, другие ученики постоянно издевались над ним.

Когда одна из подруг 15-летнего подростка пристрастилась к сигаретам, он рассказал об этом ее родителям. После этого парня начали травить еще больше, буллинг перешел в Сеть. А позже сверстники решили наказать его с помощью физической силы.

Нападение на школьника попало на камеры видеонаблюдения. На кадрах видно, как 20 человек окружают его, затем начинают избивать В результате молодой человек попал в больницу с множественными травмами головы, ушибом руки и синяком под глазом.

После произошедшего семья мальчика обратилась к классной руководительнице. Однако руководство учебного заведение по поводу избиения отмалчивается. Родители пострадавшего считают, что школа пытается замять ситуацию.

Ранее мы писали о том, как в Хабаровске три подростка избили второклассницу спустя полгода травли из-за веса.