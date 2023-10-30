В Петербурге мужчина впал в кому после выпитого сомнительного алкоголя

В Санкт-Петербурге мужчина впал в кому после того, как выпил сомнительный алкоголь. В больницу его доставили с диагнозом - отравление суррогатами этанола. Об этом сообщает 78.ru.

По данным источника, звонок в скорую помощь поступил от петербуржца днем 29 октября. 44-летний мужчина, проживающий на улице Турку выпил спиртное, после чего ему стало плохо. В клинику его доставили уже в тяжелом состоянии.

На данный момент россиянин по-прежнему находится в реанимации токсикологического отделения. Врачи делают все возможное, чтобы ему помочь.

Пока неизвестно, что именно выпил житель северной столицы и при каких обстоятельствах. Все подробности выясняются.

Ранее в Санкт-Петербурге алкоголем отравился годовалый ребенок. Он выпил из банки пива, которую оставил открытой его отец. Сам же взрослый в момент, когда мальчик потянулся к напитку, спал. Тревогу забила мать малыша, когда заметила за ним странное поведение – он был вялый и подавленный. А по пути в медицинское учреждение он и вовсе потерял сознание.