В состоянии пострадавшего в Курской области Поддубного произошли изменения

Военный корреспондент Евгений Поддубный уже чувствует себя лучше. По данным Telegram-канала Baza, он пошел на поправку.

В больницу журналист был доставлен после того, как пострадал в Курской области от атаки дрона-камикадзе. Поддубный получил ожоги 20% тела. Сначала его поместили в местную клинику, после чего транспортировали в Москву. Долгое время он находился в реанимации, однако, как сообщает Baza, 26 августа его перевели в ожоговое отделение.

Источники выяснили, что состояние военкора нормализуется. К нему даже уже стали впускать родных и друзей. Данных о том, когда Евгения выпишут из больницы, пока нет.

Отметим, что в начале августа сообщалось, что Поддубному не требуются серьезные операции. Несмотря на ранения, он активно общался с врачами и много ел. Дышал журналист при помощи кислородной маски.

Ранее появилась информация, что актрису Светлану Светличную признали неизлечимо больной.