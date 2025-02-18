В московском метро напали на звезду «Бременских музыкантов»

В московском метро хулиганы напали на 38-летнего актера из «Бременских музыкантов» Андрея Бузулевского. Об этом пишет Regnum.

Вечером 9 февраля артист закончил рабочую смену в кинопарке «Москино» и отправился домой на метро. В вагоне поезда на станции «Теплый Стан» Бузулевский обнаружил двух неизвестных молодых людей, которые пристально наблюдали за ним и смеялись. Актер решил, что незнакомцы смеются над ним, однако решил не обращать на них внимания и не вступать в конфликт. При этом молодые люди не прекращали смеяться над актером на протяжении всей поездки.

Бузулевский вышел из вагона на станции «Китай-город», после чего увидел что молодые люди также вышли вслед за ним и продолжили смеяться над артистом уже на платформе.

«Я решил подойти и узнать у ребят, что их так рассмешило. Но даже не успел толком задать вопрос, как один из них выпустил мне в лицо струю из перцового баллончика. После чего они оба трусливо сбежали, а я обратился за помощью в полицию», — поделился мужчина.

Сейчас правоохранители организовали проверку и пытаются найти неизвестных хулиганов. При этом сам актер не держит зла на обидчиков.

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