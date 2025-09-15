В Сочи туристы с пятимесячным ребенком заблудились в горах

В Сочи туристы отправились в поход с пятимесячным ребенком и заблудились в горах. Спасти их удалось сотрудникам МЧС. Об этом сообщает «Абзац».

По информации источника, семья собиралась посмотреть водопады в Мамедовом ущелье. Однако по пути они потеряли нужную тропу и заблудились. Дорогу назад они пытались найти до темноты, но затем поняли, что надо связываться со спасателями.

Чтобы поймать сигнал, туристам с младенцем пришлось карабкаться на гору. Оттуда они позвонили специалистам. Сотрудники МЧС искали потерявшихся людей на протяжении нескольких часов. Уже ночью они смогли обнаружить семью и вывести.

Отмечается, что никто их заблудившихся не пострадал. Состояние младенца оценивается как хорошее.

