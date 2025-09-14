«Может оказаться в беде, попав в опасную компанию»: пропавшую на Урале 14-летнюю девочку ищут почти неделю

В Верхней Пышме Свердловской области пропала 14-летняя школьница Дарья. Ее поиски ведутся с 11 сентября. До сих пор о несовершеннолетней нет никакой информации.

Волонтеры рассказали, что в день исчезновения родители отпустили девочку гулять, передает Комсомольская правда | Екатеринбург. Она ушла из дома и перестала выходить на связь.

Участники поисковой операции также отметили, что несовершеннолетняя могла оказаться в беде, попав в плохую компанию. Это могло произойти по неопытности школьницы.

«В таком возрасте подростку опасно жить не дома, она может оказаться в беде, по неопытности попасть в опасную компанию... Даша, если ты видишь, это сообщение, позвони на горячую линию! Тебя ищут очень много людей, волнуется мама, нам важно знать, что с тобой все в порядке», — заявили волонтеры поискового отряда «ЛизаАлерт».

Пропавшая школьница нормального телосложения. Ее рост составляет ростом 172 сантиметра. У девочки темно-русые волосы и голубые глаза. В день пропажи на ней были зеленая куртка, футболка в черно-белую полоску, синие джинсы и розовые кроссовки.

Ранее сообщалось, что на Урале завершили поиски 15-летней девочки, нуждающейся в медпомощи. Она нашлась живой.