В Сочи полиция начала проверку из-за фотосессии на багажнике быстро едущей машины

Полиция в Сочи начала проверку из-за фотосессии на багажнике кабриолета. Участников съемки не смущало, что автомобиль двигался на большой скорости по оживленной трассе.

Подробности приводит сайт Kp.ru.

Туристы организовали фотосессию на багажнике белого кабриолета Ford Mustang. Девушка позировала лежа на спине, сидя, подняв ногу, откидывала назад голову.

Пассажиры соседних машин снимали опасное действо на видео. Пользователи Сети считают: девушке «крупно повезло», что не случилось трагедии.

В пресс-службе МВД по Краснодарскому краю сообщили, что начали проверку и устанавливают участников инцидента. Далее будет принято решение.

Ранее сообщалось, что в Сочи турист устроил фотосессию на стуле в штормовом море. Он поставил стул на полузатопленном пирсе и стал позировать. В роли фотографа был друг.