В Сочи мужчина украл сейф у тещи с 17 млн рублей и потратил их на развлечения. Об этом сообщает портал «Кубань Информ».

По данным источника, жительница Хостинского района обратилась в полицию с заявлением о крупной краже денег. Пострадавшая сообщила, что из ее спальни в доме пропал сейф. В нем хранились 17 млн рублей, ювелирные изделия и брендовые часы.

Посмотрев записи с камер, сотрудники полиции выяснили, что кражу совершил 33-летний житель Кемерово. На кадрах заметно, как он выносит сейф из дома и садится с ним в такси. Злоумышленник является зятем для потерпевшей.

Допросив водителя такси, полицейские установили, что он не причастен к преступлению. «Клиент объяснил, что потерял ключи от хранилища и попросил отвезти его в цех, чтобы вскрыть сейф», — сообщает источник.

Как выяснилось, грабитель находился в Сочи три дня. Почти все деньги он потратил на развлечения, а затем уехал на такси в Кемерово. При задержании при нем были обнаружены ювелирные изделия, которые впоследствии были возвращены потерпевшей.

На мужчину завели уголовное дело. Ему грозит до 10 лет колонии.

Ранее мы писали о том, что в Москве мошенники заставили 77-летнюю пенсионерку выбросить из окна 1,5 млн рублей. Подробности смотрите в этой статье.