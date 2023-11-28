В Сочи мать-экзорцистка изгоняла беса из сына, но получила уголовное обвинение

В Сочи женщина издевалась над двухлетним сыном в попытке «изгнать беса». Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по Краснодарскому краю.

Уточняется, что в сентябре текущего года женщина вместе с ребенком приехала из Москвы в Сочи и сняла апартаменты на улице Кубанской. На протяжении нескольких дней мать, пользуясь беспомощным состоянием мальчика, проводила в отношении него ритуальные обряды. В частности, россиянка связывала сына и лила на его голову горячий воск.

За помощью к правоохранителям обратился отец ребенка, который проводил поиски его матери. В результате полицейские смогли найти мальчика вместе с матерью в одном из отелей. В ходе осмотра на теле малыша были найдены следы воска.

Экзорцистку задержали, ей предъявлено обвинение в истязании малолетнего. Во время допроса женщина полностью признала свою вину и раскрыла подробности преступления. Сейчас ей назначили психолого-психиатрическую экспертизу.

Ребенок в настоящий момент находится вместе с отцом в Москве.

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