Молодая мать жестоко избила месячную дочь из-за громкого плача в Барнауле

24-летняя мать в Алтайском крае жестоко избила месячную дочь из-за громкого плача. Пострадавшую девочку госпитализировали с множественными травмами в больницу.

По данным ИА Регнум, 25 ноября девушка находилась дома со своей дочкой. Девочка сильно плакала, и мать ее никак не могла успокоить. Из-за этого она сорвалась и избила малышку.

В результате младенца госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой, ушибом головного мозга, переломом теменной кости, кровоизлиянием и множественными ушибами.

Девушку после произошедшего доставили в психиатрическую больницу. Там она сказала врачам, что пыталась успокоить дочь, но у нее не получалось. Издание сообщает, что мать малышки страдала послеродовой депрессией.

Ранее бывшая воспитательница детсада в Новосибирске рассказала, как ее заставляли бить малышей под угрозой убийства.