В Смоленской области пятилетний мальчик утонул в аквапарке на глазах у отца и брата

17 июля пятилетний мальчик из Подмосковья утонул в аквапарке в Смоленской области. Трагедия произошла, когда ребенок прыгал на водных батутах. Об этом сообщает Life.ru.

В аквапарк «Кико», который находится в деревне Лебедки, приехал мужчина вместе с двумя сыновьями. Один из мальчиков веселился на батутах, но потом резко сорвался в воду и начал тонуть.

Обеспокоенный отец и спасатели сразу пришли на помощь ребенку, но малыш наглотался воды и захлебнулся. Спасти мальчика не удалось. Сейчас сотрудники правоохранительных органов выясняют детали случившегося.

«Возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». В ходе расследования предстоит оценить законность работы аттракциона и действия организатора, не обеспечившего безопасность отдыхающих», – передает пресс-служба СУ СКР по Смоленской области.

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