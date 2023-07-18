В Смоленской области пятилетний мальчик утонул в аквапарке на глазах у отца и брата
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17 июля пятилетний мальчик из Подмосковья утонул в аквапарке в Смоленской области. Трагедия произошла, когда ребенок прыгал на водных батутах. Об этом сообщает Life.ru.
В аквапарк «Кико», который находится в деревне Лебедки, приехал мужчина вместе с двумя сыновьями. Один из мальчиков веселился на батутах, но потом резко сорвался в воду и начал тонуть.
Обеспокоенный отец и спасатели сразу пришли на помощь ребенку, но малыш наглотался воды и захлебнулся. Спасти мальчика не удалось. Сейчас сотрудники правоохранительных органов выясняют детали случившегося.
«Возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». В ходе расследования предстоит оценить законность работы аттракциона и действия организатора, не обеспечившего безопасность отдыхающих», – передает пресс-служба СУ СКР по Смоленской области.
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