В Симферополе шестилетний ребенок ушел из дома и доехал до Евпатории
© Freepik
В Симферополе ребенок ушел из дома и доехал до Евпатории. Об этом сообщает пресс-служба Крымского ЛУ МВД России на транспорте.
Выяснилось, что утром, находясь дома, шестилетний мальчик играл с детьми на площадке без родительского присмотра. Отец выглянул в окно, убедился, что с ним все в порядке и вместе с женой отправился спать.
В это время несовершеннолетний решил уйти из дома. Ребенок сел на электропоезд, приехал на железнодорожный вокзал в Евпаторию, где его и нашли сотрудники полиции.
Известно, что семья состоит на учете по делам несовершеннолетних и защите их прав. С отцом юного путешественника была проведена профилактическая беседа, свою вину он признал. На него составили административный протокол.
Ранее мы писали, что в Арамиле в Свердловской области знакомые отняли у бездомной матери новорожденную девочку.
Также сообщалось, что жительница Тюмени попыталась обменять своего пятимесячного ребенка на бутылку водки.