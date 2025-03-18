В Симферополе шестилетний ребенок ушел из дома и доехал до Евпатории

В Симферополе ребенок ушел из дома и доехал до Евпатории. Об этом сообщает пресс-служба Крымского ЛУ МВД России на транспорте.

Выяснилось, что утром, находясь дома, шестилетний мальчик играл с детьми на площадке без родительского присмотра. Отец выглянул в окно, убедился, что с ним все в порядке и вместе с женой отправился спать.

В это время несовершеннолетний решил уйти из дома. Ребенок сел на электропоезд, приехал на железнодорожный вокзал в Евпаторию, где его и нашли сотрудники полиции.

Известно, что семья состоит на учете по делам несовершеннолетних и защите их прав. С отцом юного путешественника была проведена профилактическая беседа, свою вину он признал. На него составили административный протокол.

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