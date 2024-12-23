В Симферополе 27-летней женщине разорвали мочевой пузырь во время родов

В Симферополе женщина обвинила врача в том, что ей разорвали мочевой пузырь во время родов. Она утверждает, что медик также навредил малышу — у него обнаружили гематомы. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По данным источника, 27-летняя россиянка рожала два года назад. У нее были партнерские роды с мужем. Причем ей рекомендовали делать кесарево сечение, но акушер настоял, что в этом нет необходимости. Во время схваток, как отмечает женщина, ей сильно надавили на живот, и у нее пошла кровь, лопнули капилляры. А на следующий день врачи узнали, что у роженицы порвался мочевой пузырь.

Медики приняли решение проводить операцию. После пациентке установили катетер. Однако сильные боли никуда не делись. С ними женщине приходилось ухаживать за новорожденным ребенком.

Случившееся во время родов, по словам россиянки, врачи объяснили тем, что у нее сильно тонкий мочевой пузырь. Но обследования это не подтвердили. Врачи провели еще одну операцию. Полгода женщина жила с катетером. Теперь ее семья хочет получить компенсацию.

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